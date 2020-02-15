Предвыборный митинг в Нетании 15 февраля для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончился неприятным инцидентом. В какой-то момент 25-летняя женщина запустила в него яблоком.
Её задержали для допроса,
Нетаньяху не пострадал, но, по мнению авторов сюжета, целью женщины мог быть не политик, а стоявшая рядом мэр Нетании Мириам Файберг.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху может столкнуться с очередным преследованием, однако на этот раз — в связи со своей избирательной кампанией. Минюст еврейского государства приступил к расследованию случая массовой утечки данных из приложения Elector, которое служит для премьерской партии «Ликуд» инструментом предвыборной агитации.
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