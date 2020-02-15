https://static.news.ru/photo/59e32ff2-503c-11ea-bbdb-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Shang Hao/Xinhua/Global Look Press

Предвыборный митинг в Нетании 15 февраля для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончился неприятным инцидентом. В какой-то момент 25-летняя женщина запустила в него яблоком.

Её задержали для допроса, сообщает 13-й канал израильского телевидения.

Нетаньяху не пострадал, но, по мнению авторов сюжета, целью женщины мог быть не политик, а стоявшая рядом мэр Нетании Мириам Файберг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху может столкнуться с очередным преследованием, однако на этот раз — в связи со своей избирательной кампанией. Минюст еврейского государства приступил к расследованию случая массовой утечки данных из приложения Elector, которое служит для премьерской партии «Ликуд» инструментом предвыборной агитации.