"Зеленые паспорта" для вакцинированных в Израиле заработают с 21 февраля

В Израиле с 21 февраля начнут действовать «зелёные паспорта» для вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн
По словам министра, уже в ближайшее воскресенье прошедшие вакцинацию или перенёсшие коронавирус граждане
Эйдельштейн также объявил, что в ближайшее время в стране появятся рабочие места, где сотрудники смогут пройти вакцинацию или каждые 48 часов проходить тест на COVID.
Обязательная вакцинация в стране отсутствует, никакие персональные санкции к непрошедшим предъявлять не станут.
В настоящее время министерство здравохранения работает над внедрением так называемых «зелёных паспортов» — документов вакцинации.
Особое внимание будет уделено защите этих документов от подделки.
Ранее стало известно, что власти Палестины осуждают действия Израиля, который препятствует доставке в сектор Газа вакцины российского производства «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем.