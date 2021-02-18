"Зеленые паспорта" для вакцинированных в Израиле заработают с 21 февраля

https://static.news.ru/photo/56436862-1c5c-11ea-8d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

В Израиле с 21 февраля начнут действовать «зелёные паспорта» для вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн

По словам министра, уже в ближайшее воскресенье прошедшие вакцинацию или перенёсшие коронавирус граждане смогут посещать спортзалы, концерты, отели и синаноги, зарегистрированные для в соответствии с нормативами «Зелёного паспорта».

Эйдельштейн также объявил, что в ближайшее время в стране появятся рабочие места, где сотрудники смогут пройти вакцинацию или каждые 48 часов проходить тест на COVID.

Обязательная вакцинация в стране отсутствует, никакие персональные санкции к непрошедшим предъявлять не станут.

В настоящее время министерство здравохранения работает над внедрением так называемых «зелёных паспортов» — документов вакцинации.

Особое внимание будет уделено защите этих документов от подделки.

Ранее стало известно, что власти Палестины осуждают действия Израиля, который препятствует доставке в сектор Газа вакцины российского производства «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем.