Зариф подчеркнул, что Тегеран не ставит целью эскалацию конфликта в регионе. Однако Иран готов защищать себя перед лицом любой агрессии, написал министр в своём микроблоге.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.