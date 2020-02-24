https://static.news.ru/photo/a4ab4276-56f5-11ea-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Сообщения о гибели 50 человек от коронавируса в городе Кум не соответствуют действительности. Об этом заявил замглавы Минздрава Ирана Ирадж Харирчи.

По его словам, число заражённых коронавирусом в стране составляет около 60 человек. Те, кто распространяют слухи о смерти десятков заболевших, официально это подтвердить не могут.

Замминистра также пообещал подать в отставку, если число погибших в Куме достигнет половины или даже четверти от названного числа, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с распространением коронавируса в Иране, границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с исламской республикой.