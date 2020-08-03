За прошедшие сутки в Турции выявили около 1000 больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3a2cb366-d5b8-11ea-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о выявлении около 1000 больных коронавирусом в стране. От болезни скончались 19 пациентов.

На данный момент общее число заразившихся коронавирусом в Турции составляет 233 851. Власти страны намерены ввести новые ограничения в некоторых регионах из-за новых вспышек. В частности, речь идёт о центральном и восточном районе Турции.

В мире выявлено более 18 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 689 тысяч человек. Выздоровели 10,6 млн. Абсолютным лидером по числу заражённых в мире остаются США. На втором месте — Бразилия. Третье место занимает Индия, а на четвёртой строке расположилась Россия.

В апреле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о выходе страны на плато заболеваемости. В связи с этим в турецких отелях из-за пандемии COVID-19 появились сертификаты безопасности. Без них учреждения не допускают к обслуживанию иностранных туристов. Процедуру сертификации пройдут также музеи, рестораны, авиакомпании и транспортные организации.

Как информировал NEWS.ru, Турция сохранит цены для туристов на уровне 2019 года. Об этом заявил глава Федерации отельеров страны Сурури Чорабатыр.