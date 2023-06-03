Вызвавший раздражение у Эрдогана посол США посетит его инаугурацию Вызвавший недовольство Эрдогана посол США Флейк будет присутствовать на его инаугурации

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джефф Флэйк

Посол США в Анкаре Джефф Флейк, который ранее вызвал недовольство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, будет представлять свою страну на его инаугурации, сообщает портал Haberler.com. Во время предвыборной кампании турецкий лидер отказался от контактов с дипломатом из-за его встречи с кандидатом на пост главы государства Кемалем Кылычдароглу.

В церемонии инаугурации президента Эрдогана примут участие 21 глава государства и 13 премьер-министров. США на церемонии будет представлять посол Джефф Флейк, — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что ранее Эрдоган, комментируя встречу американского посла с Кылычдароглу, заявил, что дипломату следует «знать свое место». Он подчеркнул, что Флейку надлежит общаться с действующим президентом. После этого Эрдоган объявил, что двери его резиденции закрыты для Флейка.

Церемония инаугурации Эрдогана состоится 3 июня. В этот же будет оглашен новый состав правительства страны.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции. Российский лидер отметил, что победа стала закономерным результатом работы турецкого президента. Кроме того, Путин высоко оценил вклад своего коллеги из Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.