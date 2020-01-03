Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает национальное правительство покончить с присутствием иностранного контингента на территории республики. Несмотря на то, что законодательная инициатива принята на фоне американо-иранского обострения, её появление вряд ли сможет привести к дезинтеграции созданных американцами структур в Ираке. Скорее, сейчас для официального Багдада важно продемонстрировать существование суверинитета, особенно в условиях, когда он стал полем борьбы двух заклятых соперников.

Иракский парламент призвал исполнительную власть «отозвать запрос о помощи» в адрес международной коалиции, которая борется с группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Это происходит «в связи с прекращением боевых действий в Ираке и достижением победы». В тексте принятой резолюции говорится, что иракское правительство должно приложить усилия для того, чтобы «положить конец присутствию любых иностранных войск на иракской земле и запретить им использовать свою территорию, воздушное или морское пространство». В голосовании не приняла участие значительная часть парламента: на месте были только 170 из 328 членов. Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди призвал законодателей начать пересмотр всех соглашений, регулирующих присутствие иностранных сил в республике, и «изучить все возможные последствия перед тем, как принять решение по вопросу дальнейшего нахождения там американцев».

Вопрос о прекращении в Ираке иностранного военного присутствия был поднят в очередной раз после того, как 2 января американские Военно-воздушные силы (ВВС) по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. В числе погибших — ещё несколько человек. Пентагон утверждает, что удар носил исключительно оборонительный характер и преследовал цель защитить контингент военнослужащих Штатов, который развёрнут в Ираке и в других ближневосточных странах. Однако, по словам Абделя Махди, нападение произвели без согласования с властями в Багдаде, которые, как он выразился, «были проинформированы об операции всего за несколько минут до нанесения удара».

В этот же день стало известно, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция приостановила обучение сотрудников иракских сил безопасности в связи с продолжающимися обстрелами военных баз. В распространённом 5 января заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что неоднократные ракетные обстрелы объектов со стороны группировки «Катаиб Хезболлах» привели к гибели иракских военнослужащих и одного гражданина Штатов.

Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В штабе операции «Непоколебимая решимость» утверждают, что приостановка подготовки местных сил безопасности может быть пересмотрена — всё зависит от ситуации.

Само же решение парламента Ирака носит символический характер — вопреки всем алармистским заголовкам в прессе. Фактически законодатели проголосовали за рекомендацию о выходе из международной коалиции по борьбе с ИГ. Даже если представить, что законодательная инициатива в какой-то мере будет реализована после формирования нового правительства (на данный момент функционирует, так называемое, переходное), то это незначительно повлияет на сотрудничество Ирака и США — она может несколько усложнить снабжение группировки войск в Сирии, что при желании возможно решить с властями Иракского Курдистана.

Американцы имеют большое влияние в силовых структурах республики и в тех же частях ПВО и во многом обеспечивают безопасность аэропорта в Багдаде (в том числе через сотрудничество с британскими частными подрядчиками). Кроме того, необходимо заметить, что резолюция не содержит зафиксированных обязательств вывода иностранного контингента. Не говоря уже о том, что это решение даже не может привести к отмене двустороннего американо-иракского соглашения от 2008 года.