Востоковед раскрыл риски Саудовской Аравии от участия в войне с Ираном

Востоковед Сухов: Саудовская Аравия лишится пресной воды из-за войны с Ираном

Если Саудовская Аравия присоединится к войне с Ираном на стороне США, то может остаться без пресной воды, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его мнению, Вооруженные силы Исламской Республики нанесут удары по опреснительным установкам в королевстве.

Иран имеет все возможности повредить эти цели. Для саудитов это будет запредельно высокая цена за участие в американских делах. Так что вряд ли они решатся, — считает Сухов.

Он также призвал учитывать, что Саудовская Аравия может и вовсе не рассматривать возможность участия в войне. Востоковед обратил внимание на важный нюанс: по его словам, все «инсайды» о ее вступлении в конфликт исходят от западных СМИ.

Это может быть шаг в информационной войне — точно так же, как обещания Дональда Трампа ударить по энергетике Ирана и затем его решение пойти на попятную, — заключил собеседник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд всерьез обдумывает решение присоединиться к ударам США по Ирану. Источники СМИ утверждают, что это лишь вопрос времени.