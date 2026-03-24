24 марта 2026 в 19:33

Востоковед раскрыл риски Саудовской Аравии от участия в войне с Ираном

Востоковед Сухов: Саудовская Аравия лишится пресной воды из-за войны с Ираном

Саудовская Аравия Саудовская Аравия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если Саудовская Аравия присоединится к войне с Ираном на стороне США, то может остаться без пресной воды, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его мнению, Вооруженные силы Исламской Республики нанесут удары по опреснительным установкам в королевстве.

Иран имеет все возможности повредить эти цели. Для саудитов это будет запредельно высокая цена за участие в американских делах. Так что вряд ли они решатся, — считает Сухов.

Он также призвал учитывать, что Саудовская Аравия может и вовсе не рассматривать возможность участия в войне. Востоковед обратил внимание на важный нюанс: по его словам, все «инсайды» о ее вступлении в конфликт исходят от западных СМИ.

Это может быть шаг в информационной войне — точно так же, как обещания Дональда Трампа ударить по энергетике Ирана и затем его решение пойти на попятную, — заключил собеседник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд всерьез обдумывает решение присоединиться к ударам США по Ирану. Источники СМИ утверждают, что это лишь вопрос времени.

Иран
Саудовская Аравия
США
конфликт
Персидский залив
Дмитрий Горин
Д. Горин
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где лечили психотропами
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию
Россиянам раскрыли неочевидную опасность обхода блокировок Telegram
Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину из-за Венгрии
Взрыв в Севастополе, ФСБ перевели в режим повышенной готовности: что дальше
Газовой службе пришлось провести новую трубу после взрыва в Севастополе
Набиуллина раскрыла, сколько активов инвесторов удалось разблокировать
Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор
«Может не выдержать»: Минфин предложил изменить бюджетное правило
Бывшая замглавы Солнечногорска попалась на многомиллионных взятках
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

