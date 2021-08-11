Стало известно о судьбе исчезнувшей арабской принцессы

В Исландии нашлась дочь эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, якобы пребывающая в заложниках, об этом сообщили в организации Free Latifa Дэвида Хэя.

Дочь монарха Латифа аль-Мактум была найдена живой и здоровой. Где она находится точно не было известно. Журналисты утверждали, что девушку держат под охраной на одной из вилл своего отца на территории Дубая.

Её двоюродный брат Мухаммед Эссабри обнаружил Латифу в Исландии. Для поиска сестры он создал организацию Free Latifa. Её целью было призвать эмира к благоразумию и помочь принцессе самой решать свою судьбу. После счастливой встречи брата и сестры в Исландии организация будет распущена.

Ранее сообщалось, что сбежавшая 30 июля 2019 года из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) супруга шейха страны Хайя бин аль-Хусейн обратилась к властям Великобритании с просьбой защитить её детей. Женщина уехала от мужа в Лондон, забрав с собой сына семи лет и 11-летнюю дочь. Сам монарх после бегства жены начал процесс развода. Он подал судебный иск, в котором настаивает на праве воспитывать детей самостоятельно. Интересы аль-Хусейн в суде будет представлять Фиона Шеклтон, известная по судебным тяжбам принцессы Дианы и принца Чарльза.