Война с видом на Эгейское море: как далеко зайдут Анкара и Афины? Турция и Эллада делят острова и газ, пока Вашингтон отвлечен на Украину

Фото: Shutterstock

Хотя еще несколько месяцев назад в войну в семействе НАТО верилось с трудом, сейчас многолетний конфликт между Анкарой и Афинами с каждым днем обостряется все больше и может перерасти в реальное военное противостояние. Каждая из сторон заявляет, что она-то точно за мир, в отличие от другой. Так, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Анкару идти по пути осмысленного диалога и не забывать, что за их спиной весь Североатлантический альянс и Европа. Примерно с такими же заявлениями выступает и официальная Анкара. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар призвал Афины «не сходить с ошибочного пути» и решать вопросы исключительно за столом переговоров. В то же время Анкара обвиняет Афины в накачке Эгейских островов американским вооружением, в то время как Греция считает это своим правом. Вашингтон, уставший от бесконечных ссор союзников по НАТО, попросил отложить все разногласия на потом, а сейчас, пока идут военные столкновения на Украине, держаться вместе в борьбе против «коллективной угрозы». При этом возникает впечатление, что США намеренно не вмешиваются в отношения двух стран и иногда помогают греческим партнерам назло Анкаре.

Лесбос вооружается

Конфликт между Турцией и Грецией продолжается много лет, поскольку стороны не могут поделить острова в Эгейском море. Они принадлежат Греции, но некоторые находятся буквально в считанных морских милях от турецкого побережья. Анкара обеспокоена тем, что Афины продолжают вооружать эти территории вопреки международным соглашениям, создавая тем самым угрозу внутренней безопасности Турции. Согласно Лозаннскому договору 1923 года и Парижскому мирному соглашению 1947 года, около 18 островов в восточной части Эгейского моря были переданы Греции, но с условием их полной демилитаризации для «сохранения мира». Таким образом исключалась любая возможность введения на эти территории каких-либо войск. При этом нарушение демилитаризованного статуса, согласно соглашениям, дает Турции право поднять вопрос о суверенитете островов. Греция с таким положением дел в принципе не согласна — Афины считают своим суверенным правом нахождение на них своей армии на случай враждебных действий с турецкой стороны.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Фрегат TCG Yildirim ВМФ Турции

Правда, неожиданное потепление в отношениях между Анкарой и Афинами наблюдалось в прошлом году. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявлял, что Турция начала совместную работу с греческой стороной с целью сотрудничества и реализации конкретных проектов. Аналогичной политики стороны придерживались и весной этого года. Хулуси Акар подчеркивал, что в районе Эгейского моря развивается туризм, рыболовство и многое другое. А их совместное использование, по его словам, важно для процветания народов двух стран.

Однако в августе этого года ситуация в Эгейском море резко обострилась. Греческие ВВС сопроводили турецкие F-16 во время выполнения задач НАТО в воздушном пространстве в этом регионе. Турецкие власти сочли такое поведение Афин прямой провокацией и пообещали поднять этот вопрос на уровне НАТО. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция может «однажды ночью внезапно обрушить свой гнев» на соседнее государство и что «терпение турецкого народа на исходе».

Территориальные споры вокруг остров в Эгейском море снова стали катализатором очередного обострения на этой неделе. 25 сентября турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на острова Лесбос и Самос — десантные корабли ВМФ Эллады доставили туда американскую военную технику из порта Александруполис. Издание сообщило, что на Лесбос переброшено 23, а на Самос — 18 колесных бронемашин.

Сразу после этого в МИД Турции вызвали посла Греции. По данным турецкого телеканала NTV, от посла потребовали «положить конец нарушениям на островах и восстановить их демилитаризованный статус». Примечательно, что нота протеста была передана не только греческой, но и американской стороне. Турция призвала Вашингтон уважать статус Эгейских островов и отказаться от их милитаризации.

Ни одной песчинки туркам

Претензии Анкары по отношению к Вашингтону возникли неспроста. Пару месяцев назад США заявили, что будут готовы возобновить оборонный бизнес с Турцией только при том условии, если Анкара не будет использовать это вооружение для нарушения воздушного пространства Греции.

Начальник Генерального штаба Греции Константинос Флорос заявил, что Афины не уступят «ни одной песчинки» своей территории.

Риторика турок по отношению к нашей стране хуже, чем риторика украинцев по отношению к русским, с которыми они воюют уже семь месяцев. Мы готовы, мы не собираемся уступать ни одной песчинки с нашей территории, — заявил глава Генштаба.

Фото: Takis Sagias/imago-images.de/Global Look Press Начальник Генерального штаба Национальной обороны Греции Константинос Флорос

Очевидно, что греки в противостоянии со страной, которая имеет вторую по численности армию в НАТО, не собираются действовать самостоятельно.

Афины укрепляют свои вооруженные силы, играющие сдерживающую роль, а также свои союзы с другими странами. Затянувшаяся провокационная риторика Турции является тупиковой, — заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Только вот, по словам турецкого лидера, Афинам не стоит ни на кого рассчитывать.

Вы думаете, что поддержка, которая идет к вам из США и из Европы, может вас спасти? Они вас не спасут, — заявил Эрдоган.

Пока Эллада заявляет, что не потерпит, если Анкара будет ставить под сомнения суверенитет греческих островов и грозится защитить свою территорию «любой ценой», США уходят от прямого вопроса о милитаризации островов, делая акцент на украинском кризисе.

Сейчас, когда трансатлантическое и международное сообщества встали на сторону украинского народа, не время заявлений и действий внутри НАТО, ведущих к росту напряженности. Мы призываем наших союзников по Альянсу решать любые сложные разногласия дипломатическим путем с целью сохранения мира и безопасности в регионе, — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Если даже противостояние перерастет в реальные военные столкновения, Вашингтон найдет способ разрешить их, так как конфликт в НАТО сейчас никому не нужен, заявил в беседе с NEWS.ru директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. По его словам, Анкара и Афины одинаково важны для Вашингтона.

Эрдоган много говорил о Греции и, очевидно, что это сигнал США. Анкара очень недовольна блокировкой оборонного бизнеса со стороны Вашингтона. Кроме того, есть определенные напряжения между конгрессом и Белым Домом. Сейчас особенно острый период из-за предстоящих выборов в конгресс. Все претензии в адрес Вашингтона активно фиксируются. Помимо этого, стоит помнить, что в США очень сильные греческое и армянское лобби. Эти антитурецкие силы влияют на процесс принятия решений в Вашингтоне, — пояснил Мавашев.

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press Президент Турции Реджеп Эрдоган

Тем временем Греция активно налаживает отношения с недружественными Анкаре странами. Так, глава МИД Эллады Никос Дендиас, находясь с рабочим визитом в Ереване, заявил, что Афины выступают за суверенитет и территориальную целостность закавказской республики. А в карабахском вопросе Греция поддерживает поиск взаимоприемлемых решений в рамках международного права. Такое же решение греческий министр видит и во взаимоотношениях с Турцией. Однако, по словам Дендиаса, Турция грозит начать войну против Греции, воспользовавшись ситуацией в регионе.

Разломы газовые и геополитические

Все противоречия между сторонами, по словам Мавашева, возникли из-за конкуренции за газовые месторождения в Эгейском море.

Греция вместе с Израилем, Италией и Кипром является одним из инициаторов прокладки глубоководного морского газопровода EastMed в обход Турции. Все, что происходит между Анкарой и Афинами, необходимо рассматривать в контексте этого проекта. Например, между Израилем и Кипром были найдены достаточно крупные газовые месторождения. Турция сильно обижена тем, что ее не собираются приглашать в этот проект, — подчеркнул эксперт.

По словам Мавашева, если военные столкновения все-таки начнутся, у Греции очень мало шансов сохранить суверенитет, так как военный потенциал двух стран несопоставим.

Все территории согласно договоренностям должны быть демилитаризированы. Турция способна решить свои вопросы с Грецией самостоятельно, без вмешательства третьих лиц, причем в Греции даже не успеют испугаться, — считает политолог.

Фото: US Navy/via Global Look Press Эсминец USS Winston S. Churchill проводит учения по маневрированию с фрегатом Aegean ВМС Греции

Тем временем президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина в беседе с NEWS.ru развенчала все подозрения о причастности США к греко-турецкому противостоянию. По ее словам, обострение между сторонами наблюдается из-за сложившегося «геополитического разлома».

Не верю во вмешательство США, которые обвиняют вообще во всем. Сегодня наблюдается момент геополитического разлома, сравнимый с окончанием Второй мировой войны. Переформатируются многие регионы, в том числе и постсоветское пространство: обострение армяно-азербайджанского, киргизо-таджикского конфликта. Обычно в такое время обостряются отношения, которые раньше просто тлели. И не стоит забывать, что Эрдоган претендует на роль не только региональной державы, но и глобального лидера. Его роль в украинском кризисе показывает это, — отметила Пархалина.

При этом политолог не исключила возможности военного противостояния. По ее словам, НАТО не заинтересовано в возникновении военных столкновений между ее членами, однако сегодня интересы Альянса сосредоточены совсем на другом.