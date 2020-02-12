Американские военнослужащие открыли огонь по жителям, которые собрались возле блокпоста сирийской армии в провинции Хасеке. В результате происшествия погиб один человек.
Четыре бронемашины Соединённых Штатов попытались подъехать к блокпосту в одной из деревень восточнее Эль-Камышлы, однако люди перекрыли дорогу и забросали военных камнями,
В свою очередь Al Arabiya
Ранее NEWS.ru писал, что недалеко от колонны военнослужащих армии США к югу от Багдада прогремел взрыв. Американский конвой в момент взрыва находился у населённого пункта Юсуфия.
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