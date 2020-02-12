https://static.news.ru/photo/e6310464-4daa-11ea-98b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Marines/Digital/global Look Press

Американские военнослужащие открыли огонь по жителям, которые собрались возле блокпоста сирийской армии в провинции Хасеке. В результате происшествия погиб один человек.

Четыре бронемашины Соединённых Штатов попытались подъехать к блокпосту в одной из деревень восточнее Эль-Камышлы, однако люди перекрыли дорогу и забросали военных камнями, передаёт Al Ekhbariya.

В свою очередь Al Arabiya сообщает , что в Хасеке произошло столкновение между правительственными силами и патрулём США, в результате которого несколько сирийских военных погибли и получили ранения.

Ранее NEWS.ru писал, что недалеко от колонны военнослужащих армии США к югу от Багдада прогремел взрыв. Американский конвой в момент взрыва находился у населённого пункта Юсуфия.