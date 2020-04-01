Военные США намерены покинуть старейшую авиабазу в Эль-Хаббании

Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил о намерениях военнослужащих США. По его словам, они покинут авиабазу в городе Эль-Хаббания до конца следующей недели.
Военно-воздушная база будет передана властям Ирака. Она считается одним из старейших объектов на территории страны. Её возвели английские солдаты ещё в 1936 году,
Ранее NEWS.ru сообщал, что международная коалиция во главе с США покидает авиабазу K-1 в Ираке. Церемония передачи специальной зоны произошла 29 марта.
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