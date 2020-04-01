Военные США намерены покинуть старейшую авиабазу в Эль-Хаббании

https://static.news.ru/photo/5dca1b92-7438-11ea-9e82-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Air Force/facebook.com

Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил о намерениях военнослужащих США. По его словам, они покинут авиабазу в городе Эль-Хаббания до конца следующей недели.

Военно-воздушная база будет передана властям Ирака. Она считается одним из старейших объектов на территории страны. Её возвели английские солдаты ещё в 1936 году, пишет Al-Masdar. Авиабаза Хаббания расположена в одноименном городе, между городами Фаллуджа и Аль-Рамади.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международная коалиция во главе с США покидает авиабазу K-1 в Ираке. Церемония передачи специальной зоны произошла 29 марта.