Военные освободили здания ещё двух министерств в Бейруте

https://static.news.ru/photo/ce080a12-d9c9-11ea-b339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa

Ливанские военнослужащие освободили ранее захваченные протестующими здания министерств экономики и энергетики в Бейруте.

Сообщается, что ситуация в городе улучшается, «на улицы Бейрута вернулось спокойствие», передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики от протестующих, — говорится в сообщении.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

Как писал NEWS.ru ранее, во время проходящего в ливанской столице митинга и беспорядков погиб спецназовец, его случайно застрелили коллеги. По данным местных СМИ, митингующие не имеют отношения к смерти спецназовца.