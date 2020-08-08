Военные освободили здания ещё двух министерств в Бейруте

Ливанские военнослужащие освободили ранее захваченные протестующими здания министерств экономики и энергетики в Бейруте.
Сообщается, что ситуация в городе улучшается, «на улицы Бейрута вернулось спокойствие»,
Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики от протестующих, — говорится в сообщении.
Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».
4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже
Как писал NEWS.ru ранее, во время проходящего в ливанской столице митинга и беспорядков погиб спецназовец, его случайно застрелили коллеги. По данным местных СМИ, митингующие не имеют отношения к смерти спецназовца.
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