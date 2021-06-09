Военная база около аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу

https://static.news.ru/photo/2fa1f494-0267-11ea-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракетному обстрелу подверглась военная база Victory, расположенная близ аэропорта в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

По данным телеканала, база подверглась атаке ракеты «Катюша». на территории базы были слышны сирены.

Незадолго до этого обстрелы также подверглась аиабаза «Балад» в провинции Салах-эд-Дин". В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ракетному обстрелу подверглись окрестности международного аэропорта Багдада. Несколько ракет упали в районе международного аэропорта. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.