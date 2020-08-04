Власти Израиля предложили Ливану гуманитарную и медицинскую помощь

https://static.news.ru/photo/a1358a16-d689-11ea-a89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Hassan Ammar/ТАСС

Власти Израиля обратились к правительству Ливана. Они предложили стране гуманитарную и медицинскую помощь через международные организации.

Соответствующее заявление сделали вице-премьер Израиля Бени Ганцем и глава МИД еврейского государства Габи Ашкенази. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan . По данным источника, израильская сторона предложила также Ливану медицинское оборудование и выразила готовность принять пострадавших на лечение.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра. В результате инцидента пострадали около трёх тысяч человек, погибли — более 30.

Госпитали Бейрута не справляются с количеством раненых. Пострадавших перенаправляют в пригороды. Власти страны обратились за помощью в Красный Крест и ВОЗ.

Основная причина взрыва в порту остаётся неизвестной. В МВД страны призвали дождаться итогов расследования. 5 августа в стране будет объявлен траур. Такое решение принял премьер-министр страны Хасан Диаб. Об этом информировал NEWS.ru.