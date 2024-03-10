ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в сирийском Идлибе

Фото: MOD Russia/Global look press

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в провинции Идлиб уничтожили два места базирования боевиков, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Он уточнил, что операции прошли в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани.

Ударами ВКС России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных сил, — отметил Кулить.

Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации также был зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Она также произошла в провинции Идлиб.

Ранее ВКС России ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере. Кулить рассказал, что уничтоженные террористы были причастны к обстрелам правительственных войск Сирии. Кроме того, за те сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций правительственных войск САР. Его осуществила «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого Кулить заявил, что Воздушно-космические силы России ударили по базе террористов в Идлибе. Атака по боевикам была произведена в районе населенного пункта Касих. В результате террористы понесли серьезный ущерб в материальных средствах и живой силе.