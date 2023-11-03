ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Сирии ВКС РФ ударили по объектам боевиков, обстреливавших правительственные силы Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары с воздуха по объектам боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии, сообщил ТАСС замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации позиции правительственных войск шесть раз обстреляли группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России), три обстрела зафиксированы в провинции Алеппо и три — в провинции Латакия.

ВКС России нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Дуайр-Эль-Акрада, Эль-Анкави и Халлуба провинции Идлиб по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, — отметил Кулить.

Ранее Вадим Кулить сообщил, что 28 октября ВКС России поразили подземные укрытия и пункты управления боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск в провинциях Латакия и Идлиб. Он также рассказал, что в районе Эт-Танфа за сутки зафиксировано 16 нарушений протоколов деконфликтации истребителями и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами коалиции США.