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Сирия имеет право защищать свои земли разными доступными способами, в том числе при участии третьих дружественных стран. Об этом заявил руководитель Сирийской сети по правам человека Ахмад Казем, отметив, что действия турецкой армии в САР напоминают «оккупацию».

Присутствие Турции в Сирии — оккупация. Это агрессия и военное преступление, нарушение основ ООН и международного права и прав человека, — цитирует его РИА Новости. Он напомнил, что ООН по...