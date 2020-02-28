Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Положения закона о суррогатном материнстве, которые запрещают прибегнуть к нему одиноким мужчинам и однополым парам, нарушают права на равенство и родительские права и являются неконституционными. Такое решение единогласно вынесли судьи Верховного суда Израиля.

Законодателям дали год на принятие необходимых поправок, уточняет inn.co.il.

Мы рады, что Верховный суд принял это смелое и справедливое решение, — прокомментировал представитель Ассоциации геев Израиля Жюльен Бахлул.

Как писал NEWS.ru, в июле 2018 года незамужним женщинам в Израиле законодательно разрешили пользоваться услугами суррогатных матерей при наличии соответствующих медицинских показаний. Одиноким мужчинам и гомосексуальным парам в таком праве парламентарии отказали. Перед этим в стране более 20 лет действовал закон, позволявший прибегнуть к помощи суррогатного материнства исключительно разнополым супругам в случае, если женщина не может самостоятельно выносить малыша.

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