В здании Ассоциации банков Ливана в Бейруте вспыхнул пожар

https://static.news.ru/photo/083beae2-d9b5-11ea-9b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Власти Ливана сообщили о пожаре в здании Ассоциации банков в Бейруте. Митингующие начали штурм.

Правительство страны приняло решение ввести армию в город. В результате столкновений на улицах пострадали около 170 человек, из которых 55 попали в больницу в тяжелом состоянии. Среди них есть люди с огнестрельными ранениями.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

Как информировал NEWS.ru, протестующие требуют отставки премьер-министра и президента. Один из представителей демонстрантов заявил, что в стране правят мафия и шиитская партия «Хезболла».