В ВТО рассказали о рисках для экономики из-за конфликта на Ближнем Востоке Глава ВТО Оконджо-Ивеала: рост ВВП замедлится из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Затягивание конфликта между Палестиной и Израилем может негативно отразиться на темпах роста мировой экономики, заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью CNBC. По ее словам, разрастание конфликта на другие страны региона представляет угрозу для глобального ВВП в среднесрочной перспективе.

Если конфликт распространится на остальную часть Ближнего Востока, то это будет иметь последствия. <...> Не забывайте, что Ближний Восток является источником большого количества энергоресурсов: как природного газа, так и нефти, которая все еще очень активно используется во всем мире. Поэтому вы увидите влияние на глобальный рост [экономики], на глобальную торговлю, — заявила Оконджо-Ивеала.

Ранее начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в телефонном разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предупредил о возможном вовлечении новых игроков в конфликт Палестины и Израиля. По его словам, это может произойти из-за поддержки Израиля другими странами.

До этого глава МИД России Сергей Лавров также назвал высоким риск разрастания палестино-израильского конфликта на общерегиональный уровень. Он отметил, что Москва считает провокационными попытки «все свалить на Иран», поскольку Тегеран стремится не допустить разрастания конфликта.