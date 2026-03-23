Над Тегераном образовалось токсичное облако

Над столицей Ирана нависло облако густого черного дыма после израильско-американских атак на объекты нефтяной инфраструктуры, передает The Guardian. Видимость в городе резко ухудшилась, а воздух стал опасным для дыхания. Гуманитарные организации предупредили население о возможных токсичных осадках и рекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Спутниковые снимки Тегерана показывают, что токсичные пожары, возникшие в результате израильских бомбардировок нефтяных складов, продолжались еще несколько дней после ударов, что вызвало опасения по поводу серьезных последствий для здоровья миллионов жителей иранской столицы, — сказано в материале.

Местные жители пожаловались на головные боли, раздражения глаз и кожи, а также на затрудненное дыхание. Эксперты предупреждают, что эти симптомы могут быть лишь началом, за которыми последуют долгосрочные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений, повреждения ДНК и рака.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.