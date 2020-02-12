https://static.news.ru/photo/b1884090-4d84-11ea-9841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

Атаки турецких военных не вынудят армию Сирии отказаться от антитеррористической операции в Идлибе и в регионе к западу от Алеппо, сообщили в верховном командовании вооружённых сил страны.

Согласно документу верховного командования, действия Турции нарушают международное право, принцип нерушимости суверенитета и территориальной целостности.

Турецкий режим развернул военные формирования, атакуя ракетами и снарядами районы с мирным населением и позиции правительственных сил, чтобы помочь террористам удерживать занятые ими территории, — цитирует SANA ВС Сирии.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара собирается до конца февраля 2020 года вытеснить сирийскую армию за пределы своих наблюдательных пунктов в провинции Идлиб. По его словам, турецкие вооружённые силы готовы применить для достижения цели «любую необходимую силу». Лидер также предупредил, что Республика будет наносить удары по позициям сирийских войск даже за пределами территорий, оговорённых в Сочинском меморандуме, если турецкие военные подвергнутся нападению.