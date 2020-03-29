Минзрдав Сирии зафиксировал первый летальный исход среди заражённых коронавирусной инфекцией в стране.
Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA. Женщина, которой диагностировали COVID-19, скончалась сразу после того, как её доставили в реанимацию. Наличие у неё коронавируса показало посмертное исследование.
По состоянию на 29 марта в Сирии отмечено пять случаев инфицирования коронавирусом. В стране действует комендантский час, закрыты все места скопления людей, аэропорты, морские порты и сухопутные границы. Введены ограничения на передвижение людей между провинциями.
Как передавал NEWS.ru, сирийские курды первыми поддержали предложение ООН прекратить войны и сплотиться ради борьбы с коронавирусом. Командование курдской военизированной группировки «Силы демократической Сирии» (СДС) согласилось на прекращение огня.