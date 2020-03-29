https://static.news.ru/photo/fe5248ba-71d5-11ea-85c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Минзрдав Сирии зафиксировал первый летальный исход среди заражённых коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA. Женщина, которой диагностировали COVID-19, скончалась сразу после того, как её доставили в реанимацию. Наличие у неё коронавируса показало посмертное исследование.

По состоянию на 29 марта в Сирии отмечено пять случаев инфицирования коронавирусом. В стране действует комендантский час, закрыты все места скопления людей, аэропорты, морские порты и сухопутные границы. Введены ограничения на передвижение людей между провинциями.