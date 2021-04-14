В полушаге от ядерной бомбы: Иран пугает США процентами

Иран получит обогащённый до 60% уран уже на следующей неделе. Это пообещал постпред Исламской Республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади. Такой рывок в 16 раз превышает границы, которые установлены многосторонней ядерной сделкой 2015 года. Демарш объявлен ответом на совершённую недавно против иранского уранового завода в Натанзе диверсию, которую приписывают Израилю. Последнее слово сейчас остаётся за США, которым важно осадить Тегеран и в то же время не отрезать путь к переговорному процессу.

Абади отметил, что процесс обогащения будет происходить на двух каскадах центрифуг в Натанзе.

Модификация процесса только началась, и мы ожидаем накопить продукт на следующей неделе, — пояснил иранский дипломат.

Он уточнил, это такая мера позволит существенно улучшить качество радиофармацевтического производства.

О решении дойти до уровня в 60% иранское правительство уведомило международное сообщество в связи с недавней аварией на ядерном объекте в Натанзе, ответственность за которую была возложена на израильские спецслужбы. Если поначалу ЧП в распределительной сети завода называли результатом хакерской атаки, позже появились предположения о том, что туда пронесли взрывное устройство.

Хасан Рухани Kremlin Pool/Global Look Press

Примечательно, что, комментируя ситуацию вокруг «уранового» рывка 14 апреля, президент Ирана Хасан Рухани выступил с критикой действий не только израильтян, но и тех сил внутри его страны, которые выступают против мирных сделок с Западом.

Некоторые боятся переговоров в Вене и так переживают, что они скоро закончатся и санкции будут сняты! — заметил Рухани, добавив, что тогда этой группе влияния в Тегеране придётся столкнуться с проблемами на президентских выборах в этом году. — Нам говорят: знаете кто перед вами — США! Ну и что, что США? Мы достаточно сильны, чтобы вести переговоры с ними.

Кроме того, иранский президент напомнил, что его страна уже имеет переговорный опыт с американцами.

Война не в приоритете

США называют демарш Ирана провокацией и избегают критических замечаний в адрес своего ближневосточного союзника — Израиля. Напротив, на этой неделе Вашингтон и израильская сторона договорились сохранять открытый диалог по иранской проблеме.

Выступая на своём регулярном брифинге, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США «серьёзно относятся к провокационному объявлению» властей в Тегеране о форсированном обогащении урана.

Данный шаг поставит под сомнение серьёзность Ирана применительно к ядерным переговорам, перечёркивает императив возвращения к взаимному соблюдению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, ядерной сделки. — NEWS.ru), — пояснила Псаки.

В Вашингтоне подтвердили, что видят целесообразность в многосторонних переговорах с участием Ирана, которые прошли на минувшей неделе в Вене. Задачей американской стороны всё равно остаётся преодоление «ядерной проблемы» при помощи «дипломатического процесса», подчеркнула Псаки.

США заинтересованы в том, чтобы не показать слабость перед иранцами и в то же время не уничтожить путь к восстановлению ядерной сделки. Настроения внутри части вашингтонского истеблишмента хорошо иллюстрирует появившееся накануне письмо в адрес президента Джо Байдена, подписанное 27 сенаторами-демократами. В своём послании законодатели отметили: несмотря на тот ущерб, который был нанесён внешней политике США за последние четыре года, нет никаких сомнений в том, что одним из неотложных приоритетов национальной безопасности должно стать возвращение к СВПД «для разрешения угрозы со стороны иранской ядерной программы».

Рывок перед «ядерным» финишем

Урановый рывок Тегерана называют большим шагом к ядерной бомбе, и неслучайно. Многосторонняя сделка, которую Иран заключил с «шестёркой» международных посредников в 2015 году, обязывает Исламскую Республику не заниматься обогащением — в данном случае имеется в виду процесс увеличения доли изотопа U-235 более чем до 3,67% в течение 15 лет. Нынешний демарш превышает этот порог в целых 16 раз. Для сравнения: до подписания СВПД иранская сторона обогащала уран только на уровне 20%. Уже тогда критики Тегерана говорили о том, что тот движется к получению ядерного оружия.

Кроме того, согласно пунктам сделки, запасы обогащённого урана страны не должны превышать планку в 300 кг. Документ также запрещает Ирану строить дополнительные тяжеловодные реакторы, накапливать свыше 130 тонн тяжёлой воды и вести разработку ядерного взрывного устройства.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Поэтапный отказ от всех этих обязательств Тегеран начал через год после одностороннего выхода администрации Дональда Трампа из СВПД. Так, 15 мая 2019 года иранское руководство прекратило продажу другим странам избытков урана и тяжёлой воды, а 17 июня объявило, что оставляет за собой право хранить у себя свыше 300 кг обогащённого продукта. В июле Исламская Республика перешла ко второму этапу сокращения обязательств, начав обогащение выше уровня 3,67%. Финальный этап наступил в январе 2020 года, когда Иран отказался от количественного ограничения на центрифуги. Шаги по снятию обязательств были позже закреплены в принятом в 2020 году иранским парламентом законе «Стратегическая мера по отмене санкций».

Однако последовательность этих жестов была направлена исключительно на склонение США к переговорам. Тегерану важно, чтобы сейчас его критики не смогли убедить Вашингтон в обратном. Не исключено, что после запланированных на июнь президентских выборов в Иране переговорный процесс потребует гораздо больших усилий.