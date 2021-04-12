Порочные связи: Израиль компрометирует сближение США и Ирана

Завершившийся визит главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль по времени совпал с появлением сведений о том, что за атаками на ядерный объект в иранском Натанзе стоит еврейское государство. Несмотря на то что США могли быть предупреждены о диверсиях, накладка по времени поставила в неудобное положение Белый дом, недавно пожелавший снять комплект антииранских санкций и восстановить своё участие в ядерной сделке. Отдельным фактором, осложнившим ситуацию, стали предполагаемые разногласия между армией и разведкой в Израиле.

О том, что авария в распределительной сети на заводе по обогащению урана в Натанзе была совершена израильскими силами, Тегеран заявил официально. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф на встрече с комитетом национальной безопасности иранского парламента выразил уверенность, что «сионисты хотят отомстить иранскому народу за его успех в снятии репрессивных санкций». По словам министра, противник получит свой ответ.

Факт, что авария в Натанзе привела к выводу из строя урановых центрифуг, Зариф преподнёс по-своему: уничтоженное оборудование может быть заменено более новым и более продвинутым. По иранским официальным данным, все выведенные из строя центрифуги относились к типу IR-1. Среди сотрудников пострадавших нет, уверяют в Тегеране. Планируется, что мощность объекта будет постепенно увеличена на 50%.

Примечательно, что во время инспекции поражённого объекта в Натанзе пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Мистики здесь нет: инцидент произошёл по неосторожности. Во время осмотра чиновник и его подчинённые заметили, что место нападения было практически засыпано большим количеством алюминия, который в том числе закрыл вентиляционное отверстие. Туда Камальванди провалился во время обхода. Представитель Организации по атомной энергии госпитализирован: у чиновника травма головы и сломана нога.

Обидные совпадения

Первым о причастности Израиля к аварии в Натанзе сообщили источники американских и израильских СМИ. По данным The New York Times, диверсия нанесла серьёзный удар по способности Исламской Республики обогащать уран, и для восстановления всего процесса может потребоваться не менее девяти месяцев. Иран склонен преуменьшать последствия «аварии», уверяют информированные собеседники газеты. По их словам, вероятнее всего, совершивший кибератаку на распределительную сеть Натанза МОССАД преследовал цель скомпрометировать переговоры о возвращении США в ядерную сделку и разозлить Исламскую Республику, которая демонстративно медлит принимать компромиссные условия американцев.

Неприятное впечатление создало совпадение атаки на Натанз с завершившимся 12 апреля визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль. Местные обозреватели обратили внимание на то, что по эффекту история похожа на эпизод одиннадцатилетней давности, когда фоном визита Джо Байдена в статусе вице-президента в Израиль стало объявление еврейского государства о новых планах по застройке в спорном восточно-иерусалимском районе Рамат Шломо. В то время синхронность двух событий дала повод говорить о том, что израильтяне поставили вице-президента в неловкое положение преднамеренно.

Ллойд Остин Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заявил, что нынешняя диверсия больше «адресована» переговорам по восстановлению ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

На мой взгляд, данная диверсия скорее связана с проходящими сейчас многосторонними переговорами по поводу возможного полноценного восстановления СВПД и возвращения США к этой ядерной сделке. То есть Израиль пытается загнать нынешнее иранское правительство в ситуацию, когда оно должно будет нанести жёсткий ответный удар. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Однако, по словам аналитика, подобный ответ со стороны Исламской Республики мог бы положить конец всем надеждам действующего иранского президента Хасана Рухани на восстановление СВПД.

ЦАХАЛ против МОССАДа

Резкость израильских действий в отношении Ирана во многом может зависеть и от того, кто несёт в еврейском государстве ответственность за «иранскую» политику Израиля. Так, издание Jerusalem Post зафиксировало конкуренцию между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведкой МОССАД в этом вопросе.

Когда было совершено нападение в Красном море на иранское разведывательное судно «Савиз», именно израильская армия на неофициальном уровне «слила» западной прессе данные о том, что еврейское государство стоит за атакой. The Jerusalem Post видит в этом подножку для МОССАДа, который, как правило, и проводит подобные нападения. Сообщения о причастности еврейского государства не должны были прозвучать так громко, подчёркивает издание.

Кроме того, по данным The Jerusalem Post, высокопоставленные представители ЦАХАЛ на неофициальном уровне открыто говорят о своём недовольстве тем, что разговор с Вашингтоном по поводу Тегерана от израильской стороны ведёт глава МОССАДа Йоси Коэн. Его называют чересчур жёстким и бескомпромиссным. Не исключено, что диверсионная активность Израиля при курировании армейскими, а не разведывательными структурами могла бы выглядеть иначе.