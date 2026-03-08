В ОАЭ ответили на сообщения об атаке на Иран

Власти Объединенных Арабских Эмиратов официально отвергли обвинения в причастности к удару по иранской опреснительной установке, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник. Ранее израильский портал Ynet утверждал, что ОАЭ впервые с начала эскалации нанесли удар по цели в Иране.

Высокопоставленный чиновник из Объединенных Арабских Эмиратов отверг Jerusalem Post, что страна была вовлечена в удар по иранской опреснительной установке, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Армия обороны Израиля также отвергла свою причастность к инциденту. По мнению газеты, Эмираты вряд ли стали бы наносить удар по гражданскому объекту, чтобы вступить в войну, однако не исключают возможности атаки на военные цели.

Ранее стало известно о наращивании военно-морской группировки США на Ближнем Востоке. Помимо авианосцев USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford, которые уже несут службу в регионе, Пентагон готовится отправить третью ударную группу во главе с USS George H. W. Bush.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США и Израиль в попытках посеять раздор между Тегераном и странами Персидского залива. Он призвал аравийские монархии не поддаваться на провокации и держаться вместе, подчеркнув, что иранский ответ на агрессию не направлен против соседних народов.