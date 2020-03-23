https://static.news.ru/photo/bc8fd7a8-6cc6-11ea-8711-fa163e074e61_660.jpgФото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press
Правительство Объединённых Арабских Эмиратов приняло решение закрыть на две недели все коммерческие и торговые центры, а также рыбные, мясные и овощные рынки.
Ограничения вступят в силу через 48 часов. Ресторанам будет запрещено принимать посетителей, они смогут работать лишь на доставку. В ближневосточной стране выявлены по меньшей мере 150 случаев заражения коронавирусом, отмечает CNN.