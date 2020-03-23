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В Иерусалиме приняли решение закрыть доступ на Храмовую гору. Причиной такого решения стал коронавирус.

Также были закрыты молельные залы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Молитвы теперь проводят во внутреннем дворе мечети. Отмечается, что на закрытие ворот Муграби, через которые на гору поднимаются евреи, повлияло...