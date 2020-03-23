Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Правительство Объединённых Арабских Эмиратов приняло решение закрыть на две недели все коммерческие и торговые центры, а также рыбные, мясные и овощные рынки.

Ограничения вступят в силу через 48 часов. Ресторанам будет запрещено принимать посетителей, они смогут работать лишь на доставку. В ближневосточной стране выявлены по меньшей мере 150 случаев заражения коронавирусом, отмечает CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что в ОАЭ коронавирусную инфекцию диагностировали нескольким гражданам России.

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