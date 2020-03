Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Ограничения вступят в силу через 48 часов. Ресторанам будет запрещено принимать посетителей, они смогут работать лишь на доставку. В ближневосточной стране выявлены по меньшей мере 150 случаев заражения коронавирусом, отмечает CNN.