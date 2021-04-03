В МИД Иордании назвали причину ареста члена королевской семьи

https://static.news.ru/photo/84d750fe-955e-11eb-a6e2-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia Press Service./Global Look Press

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн, приходящийся братом королю Иордании, был арестован и помещён под домашний арест из-за подозрения в заговоре и подготовке к дестабилизации ситуации в стране. Об этом рассказал глава МИД Иордании Айман Сафади.

Дипломат подтвердил задержание в рамках расследования ещё 20 человек, планировавших государственный переворот, передаёт «Интерфакс». Сафади подчеркнул, что заговорщики прибегали к помощи иностранных государств, но не уточнил, каких именно.

Задержанный принц Хамза ибн Хусейн, будучи уже под домашним арестом, записал видеообращение, в котором обвинил власти в коррумпированности и некомпетентности. По его словам, причиной задержания стала критика с его стороны руководства страны, а также ряд проведённых им встреч.

Как сообщал NEWS.ru, накануне в Аммане арестовали члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Бассама Авадаллы.