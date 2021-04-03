В МИД Иордании назвали причину ареста члена королевской семьи

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн, приходящийся братом королю Иордании, был арестован и помещён под домашний арест из-за подозрения в заговоре и подготовке к дестабилизации ситуации в стране. Об этом рассказал глава МИД Иордании Айман Сафади.
Дипломат подтвердил задержание в рамках расследования ещё 20 человек, планировавших государственный переворот,
Задержанный принц Хамза ибн Хусейн, будучи уже под домашним арестом, записал видеообращение, в котором обвинил власти в коррумпированности и некомпетентности. По его словам, причиной задержания стала критика с его стороны руководства страны, а также ряд проведённых им встреч.
Как сообщал NEWS.ru, накануне в Аммане арестовали члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Бассама Авадаллы.