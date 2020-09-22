В Израиле восстановились запасы пресной воды

https://static.news.ru/photo/e44bf8f6-fcdd-11ea-b17e-fa163e074e61_660.jpg Озеро Кинерет Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

В Израиле впервые за 23 года восстановились запасы пресной воды, следует из сообщения Управления водных ресурсов страны.

Согласно данным ведомства, значительно восстановилось за последние два года озеро Кинерет (Галилейское море) — крупнейший источник пресной воды в Израиле.

Биологические показатели озера значительно улучшились по сравнению с прошлыми годами. Индекс устойчивости Кинерета, который состоит из девяти различных параметров, свидетельствует о стабильности экологического состояния озера, — говорится в сообщении ведомства, передаёт РИА Новости.

Примечательно, что за последние 30 лет аналогичный показатель наблюдался только пять раз. Если ситуация сохранится до конца 2020 года, это будет лучший результат с 1993 года.

В настоящее время Кинерет питает близлежащие населённые пункты и поставляет объёмы воды в Иорданию. Для борьбы со снижением уровня воды власти Израиля разработали проект закачки в озеро опреснённой морской воды с новых заводов, которые будут построены в ближайшее десятилетие.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за увеличения числа заболевших коронавирусом Израиль первым в мире ввёл повторный карантин по COVID-19. Гражданам не разрешается отходить от своего дома далее 1000 метров. Исключения составляет участие в похоронах, религиозных церемониях или протестах.