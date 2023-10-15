Нетаньяху снова пообещал уничтожить ХАМАС

Фото: Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на первом заседании чрезвычайного кабмина снова пообещал уничтожить ХАМАС, сообщает пресс-служба правительства страны. По его словам, к новому составу кабмина присоединились пять министров.

ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС, — сказал Нетаньяху.

Ранее депутаты кнессета (парламента) Израиля одобрили создание в стране единого чрезвычайного правительства из-за обострения ситуации вокруг сектора Газа. Накануне об этом объявил Нетаньяху. Инициативу поддержали 66 депутатов, никто из парламентариев не проголосовал против.

11 октября Нетаньяху в телеобращении к нации объявил о формировании в стране в условиях активных боевых действий вокруг сектора Газа чрезвычайного правительства. Он отметил, что в этот кабмин войдет глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц. Кроме того, в него войдет министр обороны Йоав Галант. Наблюдателями станут член «Государственного лагеря» Гади Айзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

До этого депутат кнессета от партии «Наш дом Израиль» бывший вице-спикер кнессета Евгений Сова заявил, что чрезвычайное правительство в Израиле должно озвучить главную цель войны — полное уничтожение ХАМАС.