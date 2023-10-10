Депутат кнессета назвал главную цель чрезвычайного правительства Израиля Депутат кнессета Сова: ХАМАС должно прекратить свое существование

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Чрезвычайное правительство (ЧП) в Израиле должно озвучить главную цель войны — полное уничтожение ХАМАС, заявил NEWS.ru депутат кнессета от партии «Наш дом Израиль», бывший вице-спикер кнессета Евгений Сова. По его словам, это должно прозвучать в первую очередь, а партия готова присоединиться к ЧП без всяких условий и требований.

С первого дня мы в партии «Наш дом Израиль» заявили, что готовы немедленно присоединиться без всяких условий и требований к чрезвычайному правительству, которое должно в первую очередь публично озвучить главную цель войны — полное уничтожение режима ХАМАС, — подчеркнул Сова.

Он отмечает, что Израиль находится в состоянии войны уже четвертый день. За это время убито более 900 израильских граждан, около двух тысяч находятся в больницах. ХАМАС, по его словам, должно заплатить за это «тяжелую цену».

Террористы должны заплатить тяжелую цену за свои зверства и прекратить свое существование. Другого варианта быть не может. В тяжелый час для нашей страны и всего народа мы не говорим о политике, а целиком поддерживаем нашу армию, силы безопасности и граждан Израиля, фактически оказавшихся на передовой, — резюмирует он.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий. Также он объявил о том, что страна переходит к массированной атаке, которой еще никогда не было, на палестинское движение ХАМАС. В ходе обращения к нации глава кабмина подчеркнул, что Израиль ведет войну, чтобы страна продолжала существовать.

До этого израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что основная цель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заключается в уничтожении всех объектов палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.