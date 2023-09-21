В Израиле на свалке нашли украденный из зоны учений танк

Фото: youtube.com/@IsraelPolice

В Израиле нашли на свалке тяжелобронированный танк, украденный из зоны военных учений. Власти пытаются выяснить, как такая ситуация могла произойти, пишет EADaily со ссылкой на AP. Тем временем полиция арестовала двух человек, подозреваемых в краже военной техники.

Как уточняет издание, на период учений зону закрывают для публики, но в остальное время посетить ее может любой желающий. По данным Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ), израильский танк «Меркава-2» пропал из тренировочной зоны вблизи города Хайфа.

21 сентября полиция сообщила, что танк без боекомплекта весом 65 т был найден на свалке возле военной базы. На опубликованных кадрах видно, что боевую машину оставили среди промышленных отходов и ржавых кусков металла. При этом в ЦАХАЛ уточнили, что танк был списан и использовался в качестве стационарного транспортного средства во время учений.

В подмосковном Раменском местный житель ранее обнаружил в мусорке гранатомет американского производства. В англоязычной инструкции к оружию говорится, что его диапазон поражения составляет 200 м. Полиция изъяла находку.