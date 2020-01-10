https://static.news.ru/photo/ca248554-33c7-11ea-a95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранский телеканал показал «чёрные ящики» с потерпевшего крушение самолёта «Международных авиалиний Украины».

В трансляции показаны кадры с места крушения и снимки бортовых самописцев, уложенных в ящик.

#إيران | التلفزيون الإيراني يعرض مقطعا للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة pic.twitter.com/JeIGehQPSW — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 10 января 2020 г.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет готов оказать помощь в расследовании авиакатастрофы. Однако обращения об этом пока не поступало.

Украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам, писал NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) призвали к открытому расследованию обстоятельств катастрофы украинского самолёта в Тегеране.