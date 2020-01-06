https://static.news.ru/photo/79879a46-31f1-11ea-85e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

На борту украинского пассажирского самолёта Boeing-737, разбившегося в Тегеране 8 января, находились 179 человек. Об этом сообщил глава Управления ЧС Ирана.

По его словам, среди пассажиров судна и членов экипажа были 147 иранцев и 32 гражданина других государств.

Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту разбившегося на юге Тегерана в среду украинского пассажирского самолета были 179 пассажиров и членов экипажа, в том числе 147 иранцев и 32 иностранца, — приводит сообщение главы Управления ЧС Ирана информационного агентство «Fars».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в свою очередь, заявил, что на борту украинского самолёта Boeing, разбившегося в аэропорту Тегерана, находилось 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе. Как ранее писал NEWS.ru, технические неполадки украинского самолёта Boeing 737 привели к возгоранию двигателя, из-за чего воздушное судно потерпело крушение в Тегеране.