В Иране подтвердили использование спутника для убийства физика-ядерщика

Физик-ядерщик и замминистра обороны Ирана Мохсен Фахриадзе был убит из оружия, которым управляли со спутника.
Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции Рамезан Шариф,
Мохсен Фахризаде, имя которого связывают с созданием атомного оружия, погиб 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Автомобиль, в котором учёный ехал с супругой, сопровождали три машины охраны. Физик вышел из машины, ошибочно приняв звуки попадания пуль по автомобилю за проблемы с двигателем. По учёному был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах, при этом стрельба велась из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении.
Как писал NEWS.ru, член президиума парламента Исламской Республики Руфулла Мутафаккир-Азад сообщил, что люди в Иране мечтают отомстить за убийство Мохсена Фахризаде.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика. Он добавил, что атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран.