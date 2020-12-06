В Иране подтвердили использование спутника для убийства физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/bed4e532-37d0-11eb-bdb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Defence Ministry Office/ZUMA Wire/Global Look Press

Физик-ядерщик и замминистра обороны Ирана Мохсен Фахриадзе был убит из оружия, которым управляли со спутника.

Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции Рамезан Шариф, передаёт РИА Новости.

Мохсен Фахризаде, имя которого связывают с созданием атомного оружия, погиб 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Автомобиль, в котором учёный ехал с супругой, сопровождали три машины охраны. Физик вышел из машины, ошибочно приняв звуки попадания пуль по автомобилю за проблемы с двигателем. По учёному был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах, при этом стрельба велась из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении.

Как писал NEWS.ru, член президиума парламента Исламской Республики Руфулла Мутафаккир-Азад сообщил, что люди в Иране мечтают отомстить за убийство Мохсена Фахризаде.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика. Он добавил, что атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран.