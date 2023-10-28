В ХАМАС заявили об ожесточенных столкновениях при вторжении Израиля в Газу

Фото: Ilan Assayag/JINI/XinHua/Global Look Press

Группировка «Бригады аль-Кассама», являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила в Telegram об ожесточенных столкновениях с подразделениями Армии обороны Израиля на севере и востоке сектора Газа. Она пытается противостоять вторжению у Бейт-Хануна.

«Бригады аль-Кассама» противостоят вторжению в городе Бейт-Хануне и в районах к востоку от [лагеря] Эль-Бурейджа. На земле идут ожесточенные столкновения, — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари 27 октября сообщил, что израильские военные в последние дни проводили наземные маневры на территории сектора Газа, теперь эти операции расширятся. Позже танковые соединения ЦАХАЛ заметили двигающимися в сторону сектора Газа в районе, прилегающем к барьеру безопасности в Бейт-Хануне. Речь идет о городе, расположенном на севере палестинского анклава.

При этом сектор Газа 27 октября подвергся наиболее интенсивной атаке с момента обострения конфликта 7 октября. ЦАХАЛ наносила удары по нескольким районам анклава с земли, воздуха и моря. После этих атак, как сообщил палестинский провайдер Jawwal, на всей территории сектора Газа перестали работать сотовая связь и мобильный интернет.