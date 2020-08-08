В центре Кабула прогремел взрыв

В центре столицы Афганистана, где находятся правительственные здания и посольства других стран, произошёл мощный взрыв.
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Ситуация в Афганистане постепенно стабилизируется афганские силы безопасности уже давно и успешно обеспечивают свою безопасность без участия военных США. 31 июля президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме. Он заявил, что власти страны намерены в ближайшее время вывести своих военных из Афганистана. Политик отметил, что это произойдёт «достаточно скоро». Накануне государственный секретарь страны Майк Помпео в ходе выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что американские власти заключили соглашение с запрещённой в России террористической организацией «Талибан». Соединённые Штаты выведут свои войска из Афганистана.
Между США и «Талибаном» существует канал военной связи для обмена данными. Представители движения информируют американскую сторону при возникновении каких-либо нарушений, отметил Шахин.
Впервые за 18 лет «Талибан» и США подписали в феврале 2020 года соглашение о мире. Согласно документу, иностранные войска должны быть выведены из Афганистана за 14 месяцев, также предусмотрено начало межафганского диалога после обмена пленными.
Как писал NEWS.ru, ранее «Талибан» назвал источники получения оружия.
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