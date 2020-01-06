https://static.news.ru/photo/94f99cdc-319e-11ea-95d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/sy_presidency

Пресс-служба президента Сирии Башара Асада сообщила, что её микроблог заморозили после ряда публикаций о визите российского президента в Дамаск.

Как уточнили сотрудники аппарата, администрация соцсети не объяснила, почему приняла решение о блокировке. Указано также, что аккаунт блокировался не один раз и теперь аппарат Асада создал новую страницу.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин прогулялся 7 января по улицам старого Дамаска вместе с главой Сирии Башаром Асадом. Лидеры двух стран посетили историческую мечеть и гробницу Иоанна Крестителя. Кроме того, Путин подарил икону Богоматери старейшему кафедральному собору Девы Марии в христианском квартале в Дамаске. Глав государств сопровождали министры обороны РФ и САР Сергей Шойгу и Али Айюб.