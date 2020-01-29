https://static.news.ru/photo/4061b8ee-42ba-11ea-8e4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: dzkk.tsk.tr

Боевые корабли Турции высадили десант и выгрузили бронетехнику в порту ливийской столицы Триполи, которую контролирует про-турецкое Правительство национального согласия (ПНС).

По сообщениям местных жителей и СМИ, у берегов Ливии заметили не менее двух фрегатов, корабли сопровождения и вертолёты турецкой армии. В ливийской гражданской войне Турция поддерживает правительство Фаиза Сарраджа, против ФНС которого борются силы генерала Халифы Хафтара.

С двух зашедших в морскую гавань столицы фрегатов десантировалась турецкие военнослужащие. Они сопровождают грузовое судно, с которого была произведена выгрузка танков и армейских грузовиков. Отмечается также, что доставленное оборудование и боеприпасы перевезены на авиабазу Митига, — цитирует ТАСС сообщения арабским СМИ.

В декабре 2019-го Хафтар объявил о скором наступлении на ливийскую столицу, и ПНС запросило военную помощь Турции.

Как писал NEWS.ru, в середине января 2020-го в Ливию прибыли отряды повстанцев, прошедших тренировки в Турции.