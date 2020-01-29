Боевые корабли Турции высадили десант и выгрузили бронетехнику в порту ливийской столицы Триполи, которую контролирует про-турецкое Правительство национального согласия (ПНС).
По сообщениям местных жителей и СМИ, у берегов Ливии заметили не менее двух фрегатов, корабли сопровождения и вертолёты турецкой армии. В ливийской гражданской войне Турция поддерживает правительство Фаиза Сарраджа, против ФНС которого борются силы генерала Халифы Хафтара.
С двух зашедших в морскую гавань столицы фрегатов десантировалась турецкие военнослужащие. Они сопровождают грузовое судно, с которого была произведена выгрузка танков и армейских грузовиков. Отмечается также, что доставленное оборудование и боеприпасы перевезены на авиабазу Митига, — цитирует ТАСС сообщения арабским СМИ.
В декабре 2019-го Хафтар объявил о скором наступлении на ливийскую столицу, и ПНС запросило военную помощь Турции.
Как писал NEWS.ru, в середине января 2020-го в Ливию прибыли отряды повстанцев, прошедших тренировки в Турции.
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