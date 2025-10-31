Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:26

Турецкий ЦБ отозвал лицензию у национальной платежной системы

Центробанк Турции аннулировал лицензию финансового сервиса Papara

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Центральный банк Турции принял решение об аннулировании лицензии национальной платежной системы Papara, сообщила газета Hürriyet. В официальном заявлении, размещенном в соцсети X. Представители Papara сообщили, что анализируют решение регулятора.

Papara была основана в 2016 году и функционировала как цифровой кошелек с дебетовой картой. Согласно решению ЦБ, лицензия аннулирована в соответствии с законом «О платежных системах и расчетах по ценным бумагам, платежных услугах и учреждениях электронных денег».

Отмечается, что компания находилась под управлением акционерного общества PPR Holding и, имея более 21 млн пользователей, была одной из крупнейших финтех-платформ Турции. Услуги Papara включали бесплатные круглосуточные денежные переводы, оплату счетов, онлайн-покупки и инвестиционные возможности.

Ранее сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил, что КНР запустила альтернативную SWIFT национальную платежную систему. По его словам, замена «вполне пригодная».

Турция
Центробанк
платежные системы
лицензии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальную ювелирку от Cartier в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Названы неочевидные признаки деменции
В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека
Стало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения
Удары по АЭС, ядерная катастрофа, МАГАТЭ: удары по Украине 31 октября
Аромат, который сводит с ума — готовим сладкую запеканку с грушами
Захарова вступилась за Кубу на фоне жесткой блокады США
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.