Турецкий ЦБ отозвал лицензию у национальной платежной системы

Центральный банк Турции принял решение об аннулировании лицензии национальной платежной системы Papara, сообщила газета Hürriyet. В официальном заявлении, размещенном в соцсети X. Представители Papara сообщили, что анализируют решение регулятора.

Papara была основана в 2016 году и функционировала как цифровой кошелек с дебетовой картой. Согласно решению ЦБ, лицензия аннулирована в соответствии с законом «О платежных системах и расчетах по ценным бумагам, платежных услугах и учреждениях электронных денег».

Отмечается, что компания находилась под управлением акционерного общества PPR Holding и, имея более 21 млн пользователей, была одной из крупнейших финтех-платформ Турции. Услуги Papara включали бесплатные круглосуточные денежные переводы, оплату счетов, онлайн-покупки и инвестиционные возможности.

