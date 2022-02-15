Турция поможет ОАЭ защититься от Ирана

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) положил начало диалогу о формировании между странами зоны свободной торговли (ЗСТ). Экономическое сотрудничество занимало значительную часть в повестке переговоров на высшем уровне, однако вопрос укрепления оборонных контактов также не был смещён на периферию. В последние месяцы Эмираты стали объектом сложных атак с синхронным применением беспилотников и дронов, ответственность за которые лежит на силах, близких к Ирану. Это повод для интереса к продукции турецкого оборонпрома.

О том, что в ходе двухдневной поездки Эрдогана обсуждались вопросы создания ЗСТ между Турцией и ОАЭ, сообщили источники портала Middle East Eye. По их словам, запуск соответствующих консультаций стал «наиболее важным аспектом этого визита».

Реджеп Тайип Эрдоган, Мохаммед бин Заид Аль Нахайян Jon Gambrell/AP/ТАСС

Это неизбежно углубит двусторонние отношения, если переговоры [по ЗСТ] увенчаются успехом, — заявил высокопоставленный собеседник Middle East Eye.

Договорённостей о подобном углублении интеграции нет даже между Турцией и Катаром, отмечает портал, хотя эти государства являются ближайшими партнёрами, которых связывает давнее стратегическое сотрудничество в области обороны и инвестиций.

По итогам встречи Эрдогана с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом было подписано 13 соглашений, которые связаны с торговлей, инвестициями, транспортом, здравоохранением и, конечно, обороной.

Структура экономик двух государств фактически указывает на потенциал, выходящий далеко за рамки нынешних цифр, — заявил Эрдоган, имея в виду показатели экономического сотрудничества между Турцией и ОАЭ.

Анкара является основным торговым партнёром Абу-Даби, однако объём взаимодействия можно нарастить, уверены региональные игроки.

Защита от атак

Долгое время Турция и ОАЭ были принципиальными антагонистами в регионе. Напряжённость в двусторонних отношениях достигла пика в 2016 году, когда Анкара обвинила аравийское государство в поддержке попытки государственного переворота. На этом фоне резкое намерение Анкары и Абу-Даби сблизить позиции требует более чёткой артикуляции, указывают критики турецкого президента.

Господин Эрдоган только что сказал, что мы начинаем новую эру с ОАЭ. Если ОАЭ стоят за самой кровопролитной ночью в нашем недавнем прошлом, как он так легко наладил контакты с ними? Если он ввёл в заблуждение наш народ в этом вопросе, он не собирается извиниться? — заявил бывший министр экономики и основатель Партии справедливости и развития Али Бабаджан, который является одним из лидеров турецкой оппозиции.

Если Анкара проявляет заинтересованность в инвестициях из ОАЭ, то для Эмиратов могут оказаться важными оборонные контракты. Аравийское государство в последнее время находится в зоне интенсивных обстрелов со стороны Йемена. Ответственность за одновременные удары беспилотниками и дронами, которые стали угрожать стратегической инфраструктуре Абу-Даби, берут на себя йеменские повстанцы, которых принято считать близкими к Ирану. Не исключено, что турецкий оборонпром мог бы дать ключ к решению проблемы, считают эксперты. В прошлом году экспорт турецкого оружия и аэрокосмической техники достиг $3,2 млрд, что является рекордом. В этой отрасли Анкара стремится к полной независимости от иностранных производителей.

Jon Gambrell/AP/ТАСС

Обеспокоенность Ирана

В то время как Турция пытается наладить прагматичные отношения с соседями по региону, признаки изменения баланса сил не могут не тревожить Иран, считают исследователи. Факт, что региональные столицы, рассматривающие его политику как угрозу, сближаются с Анкарой, Тегеран вполне может принять на свой счёт, свидетельствуют эти оценки. Особенно тревожно для него, как кажется, выглядит намерение Турции переговорить о перспективах усиления экономического взаимодействия с Израилем — экзистенциальным врагом Ирана. В марте республику должен посетить президент еврейского государства Ицхак Герцог. Это достаточно редкий жест, учитывая сложный опыт отношений между Эрдоганом и израильским руководством.

В разговоре с NEWS.ru профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил заметил, что преодоление последствий пандемии на Ближнем Востоке сопряжено с необходимостью решать и экономические проблемы, с которыми столкнулись все страны, не только Турция. Дипломатическая активность помогает нейтрализовать кризисные явления.

В последнее время Турция резко активизировала свою внешнюю политику. Конечно, это во многом зависит от происходящего в Ближневосточном регионе. Это и попытка улучшения отношений с Египтом, с Израилем, ОАЭ и другими странами. Тогрул Исмаил профессор Анкарского университета профессор Анкарского университета

По словам собеседника NEWS.ru, изменение баланса сил заставляет региональные государства смотреть на реальность иначе. Аналитик подчёркивает, что все повороты дипломатической линии Турции продиктованы исключительно её национальными интересами.

Анкара не смотрит, как на это отреагирует Тегеран или другие игроки, — заметил Исмаил.

Попытки повысить качество отношений с Ираном предпринимались, однако у него совершенно другие взгляды на ряд проблем, и Турция давно это поняла, подытожил эксперт.