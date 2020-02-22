Анкара не стала затягивать с местью за своего погибшего военнослужащего, который стал жертвой атаки сирийских войск. В субботу, 22 февраля, турецкая армия нанесла удары по более чем двум десяткам целей в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили в Минобороны Турции.
Как отметили в ведомстве, удар по объектам в Идлибе стал ответом на танковый обстрел турецких позиций армией Асада,
Как писал NEWS.ru, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.
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