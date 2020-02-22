https://static.news.ru/photo/3467ba64-558b-11ea-bd54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анкара не стала затягивать с местью за своего погибшего военнослужащего, который стал жертвой атаки сирийских войск. В субботу, 22 февраля, турецкая армия нанесла удары по более чем двум десяткам целей в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

Как отметили в ведомстве, удар по объектам в Идлибе стал ответом на танковый обстрел турецких позиций армией Асада, передаёт «Интерфакс». В результате атаки сирийцев один военный ВС Турции был тяжело ранен. По пути в больницу солдат скончался.

Как писал NEWS.ru, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.