https://static.news.ru/photo/67b25fb2-5a01-11ea-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара ограничила в Турции доступ к социальным сетям Twitter, Instagram и Facebook, а также к мессенджеру WhatsApp и видеохостингу YouTube. Возможной причиной стали ложные сообщения о числе погибших военных республики во время авианалёта ВВС Сирии в провинции Идлиб.

Провайдеры постепенно блокируют указанные сайты, передаёт NetBlocks. Официальных заявлений от властей страны по этому поводу пока не прозвучало, пишет РБК.

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ. Об этом заявил обозреватель турецкого телеканала Haber Turk Мухаррем Сарыкая со ссылкой на свои источники в руководстве страны.

По его словам, подобные опции находятся «на столе» у президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Конвенция Монтрё, которая регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы, даёт возможность для таких мер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия Турции в Сирии могут повлечь за собой нежелательные последствия и спровоцировать серьёзный конфликт с Россией. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он предостерёг Анкару от необдуманных действий.