https://static.news.ru/photo/0d9a9870-ea9c-11e9-916c-fa163e074e61_660.jpg Фото: hvkk.tsk.tr

Авиация Турции 9 октября атаковала город Рас эль-Айн и деревни, находящиеся на севере Сирии, фактически начав военную операцию против курдских формирований.

Авиация наносит интенсивные удары по городу Рас эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также наносятся артиллерийские удары, — передаёт сирийский телеканал Ikhbariya .

Издание уточняет, что обстрелам подверглись и находящиеся рядом деревни.

Как писал News.ru, операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.

Ранее сообщалось, что турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии, чтобы заставить сражающихся с джихадистами курдских ополченцев отойти от границы с Турцией. До этого Анкара начала бомбардировки позиций курдов.