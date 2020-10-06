Турция готова работать с Россией по урегулированию конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1dcf24ca-07d0-11eb-8d96-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: МИД России/flickr.com

Власти Турции готовы работать совместно с Россией по урегулированию карабахского конфликта.

Об этом заявил глава МИД Турции Чавушоглу в интервью TRT Haber.

По словам главы турецкого ведомства, конфликт в Нагорном Карабахе нуждается в решении в корне, в совместной работе Анкары и Москвы есть необходимость.

По мнению Чавушоглу, справедливость на стороне Азербайджана, а странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости. Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации, заявил министр.

Глава МИД Турции подчеркнул, что все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня.

Мы хотим ещё большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией. Для безопасности региона важно решить этот вопрос в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы, — сказал Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог России с Азербайджаном и Турцией по ситуации в Нагорном Карабахе осуществляется на самом высоком уровне, при этом он проходит на постоянной основе. По его словам, с начала обострения ситуации в регионе Владимир Путин провёл уже несколько телефонных разговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.