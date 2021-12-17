Три самолёта Минобороны РФ доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза

Авиационная группировка из трёх самолётов Минобороны России приземлилась в Кабуле с гуманитарной помощью для населения Афганистана, сообщается на сайте ведомства. Воздушные суда доставили 36 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и лекарства. На обратном пути они эвакуируют более 300 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, обучающихся в России.

Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолёте находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, — сообщили в Минобороны.

Также на всех российских военно-транспортных самолётах для обеспечения полёта эвакуированных был приготовлен достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Эта уже четвёртая эвакуация, которую проводит Минобороны с территории Афганистана. Ранее в период с 26 августа по 1 декабря самолётами военно-транспортной авиации из Исламской Республики было эвакуировано 770 граждан РФ, государств — членов ОДКБ, Украины и Афганистана, а также было доставлено 72 тонны гуманитарного груза.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Также лидеры двух государств подчеркнули приоритеты создания подлинно инклюзивного и представительного правительства в Афганистане.