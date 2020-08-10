Стало известно о четвёртой подряд отставке министра в Ливане

https://static.news.ru/photo/2d1af942-db05-11ea-97a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Руководитель Минфина Ливана — Гази Вазни — подал в отставку. Чиновник стал четвёртым министром, объявившим о своём уходе с должности за последнее время.

Накануне пост министра окружающей среды и административного развития республики покинул Дамианос Каттар, передаёт телеканал Sky News Arabia. Ранее министр информации Ливана Маналь Абдессамад сообщила, что решила покинуть свой пост. Она добавила, что не смогла оправдать надежды местных жителей, которые пострадали от взрыва в порту Бейрута.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

Как писал NEWS.ru, представители Минобороны Ливана больше не надеются найти живых под завалами после взрыва в порту Бейрута. Поисково-спасательные работы российской группировки МЧС в ливанской столице завершены.