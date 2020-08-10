Стало известно о четвёртой подряд отставке министра в Ливане

Руководитель Минфина Ливана — Гази Вазни — подал в отставку. Чиновник стал четвёртым министром, объявившим о своём уходе с должности за последнее время.
Накануне пост министра окружающей среды и административного развития республики покинул Дамианос Каттар,
Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».
Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.
Как писал NEWS.ru, представители Минобороны Ливана больше не надеются найти живых под завалами после взрыва в порту Бейрута. Поисково-спасательные работы российской группировки МЧС в ливанской столице завершены.
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