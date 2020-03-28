https://static.news.ru/photo/9e1a7f92-70c9-11ea-b04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Соединённые Штаты используют борьбу с коронавирусной инфекцией как предлог для снабжения боевиков в лагере «Рукбан». Об этом сказано в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

В документе отмечается, что «американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией». США якобы оказывают давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Рукбан» завезти грузы «для подпитки подконтрольных боевиков».

По данным штабов, сейчас в лагере остаются около 13,5 тысячи жителей, примерно половина из них — боевики и члены их семей. Это более шести тысяч человек.

В заявлении также сказано, что на фоне стремительного распространения эпидемии в Сирии увеличено число карантинных отделений, сформированы почти два десятка рабочих групп для выявления случаев заражения. Помимо этого, в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо идёт работа по развёртыванию дополнительных лабораторий.

Мизинцев и Махлюф подчеркнули, что для желающих покинуть лагерь созданы все условия, а «двери всегда открыты».

Ранее NEWS.ru писал, что станция водоснабжения «Алук» в окрестностях города Рас эль-Айн в северо-восточной Сирии в очередной раз прекратила работу. По некоторым данным, это произошло по политическим мотивам: район, в котором находится «Алук», контролируется лояльными Турции оппозиционными формированиями.