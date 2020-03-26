Жителей части северо-восточной Сирии лишили доступа к пресной воде. Наиболее важная станция водоснабжения «Алук» в окрестностях города Рас эль-Айн в очередной раз прекратила свою работу. Есть гипотеза, что это произошло по исключительно политическим мотивам: район, в котором находится «Алук», контролируется лояльными Турции оппозиционными формированиями. Не исключено, что это форма давления на курдскую администрацию северо-востока. Тем временем правозащитники бьют тревогу: в условиях коронавируса нехватка воды недопустима.

О том, что территориям, находящимся под управлением прокурдских сил в северо-восточной части Сирии, не хватает воды, пишет Deutsche Welle. Издание видит за заморозкой работы станции «Алук» исключительно политическую волю. Управляемые курдами районы на севере Сирии долгое время были препятствием для планов турецкого руководства по созданию так называемой буферной зоны. «Алук» попала в руки отрядов сирийской оппозиции в ходе турецкой операции «Источник мира», которая началась в октябре прошлого года. С тех пор она неоднократно становилась предметом шантажа курдской администрации северо-востока Сирии. Региональный директор Международного комитета спасения (IRC) Мисти Басвелл обращает внимание на то, что перебои с водоснабжением продолжались в этих районах всё это время с осени прошлого года, однако на этот раз пауза в поступлении воды длится уже неделю. По её словам, для подобного давления на курдов турецкие силы нашли не самое лучшее время.

imago stock&people/Global Look Press

Перебои с водоснабжением во время нынешних усилий по сдерживанию распространения коронавируса ставят мирное население под неприемлемый риск, говорится в недавнем заявлении ЮНИСЕФ. Международная организация обращает внимание на то, что мытьё рук имеет решающее значение в борьбе с COVID-19. По её замечанию, станция «Алук» является основным источником воды для примерно 460 тысяч человек в городах Хасеке, Таль-Тамр и лагерях «Аль-Холь» и «Аль-Ариша». Местным жителям в условиях водной блокады приходится прибегать к небезопасным источникам воды, бьют тревогу правозащитники. ЮНИСЕФ сообщает, что поддерживает семьи в перечисленных населённых пунктах, однако это едва покрывает их минимальные потребности.

Ни один ребёнок не должен проживать даже один день без безопасной воды, — гласит заявление международной организации. — Чистая вода и мытьё рук спасают жизни. Вода и водные объекты не должны использоваться для военных или политических целей — когда это происходит, дети страдают в первую очередь.

Пока что курдская региональная администрация пытается поддерживать водоснабжение при помощи специальных автомобильных цистерн. Нередко для этого используются пожарные машины.

Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доктор-волонтёр Майкл Уилк из Висбадена рассказывает, что водная блокада постепенно приводит к полному истощению ресурсов в северо-восточной Сирии. Это, естественно, отражается на здоровье гражданских. По словам волонтёра, медперсонал может предоставлять только базовые услуги для жителей этих районов и бороться с коронавирусом нового типа в таких условиях невозможно. Уилк обращает внимание на то, что случаи COVID-19 в северо-восточной Сирии можно идентифицировать только по внешним симптомам: ближайшие лаборатории для анализов находятся в Дамаске. Доктор резюмирует, что сирийские курды, которые долгое время оставались единственной наземной силой, способной эффективно противостоять натиску джихадистов, похоже, снова остались наедине со своими проблемами.

Региональные и глобальные игроки активно манипулируют темой северо-востока Сирии, пытаясь добиться удобной для себя конфигурации сил в этих районах. Однако пока что вопрос о сферах влияния остаётся в подвешенном состоянии. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган отвергал просьбы заключить мирное соглашение с сирийскими курдами, однако теперь готов это сделать.

По словам американского лидера, в результате турецкой военной операции была установлена так называемая зона безопасности, которая вызвала противоречия. Но Трамп уточнил, что администрация северо-восточной Сирии и Турция, наконец, согласились заключить договорённости о прекращении огня. Позже президента США раскритиковали за незнание ситуации. Если северо-восток Сирии и переживает затишье, то только временное.