Жителей части северо-восточной Сирии лишили доступа к пресной воде. Наиболее важная станция водоснабжения «Алук» в окрестностях города Рас эль-Айн в очередной раз прекратила свою работу. Есть гипотеза, что это произошло по исключительно политическим мотивам: район, в котором находится «Алук», контролируется лояльными Турции оппозиционными формированиями. Не исключено, что это форма давления на курдскую администрацию северо-востока. Тем временем правозащитники бьют тревогу: в условиях коронавируса нехватка воды недопустима.
О том, что территориям, находящимся под управлением прокурдских сил в северо-восточной части Сирии, не хватает воды,
Перебои с водоснабжением во время нынешних усилий по сдерживанию распространения коронавируса ставят мирное население под неприемлемый риск, говорится в недавнем
Ни один ребёнок не должен проживать даже один день без безопасной воды, — гласит заявление международной организации. — Чистая вода и мытьё рук спасают жизни. Вода и водные объекты не должны использоваться для военных или политических целей — когда это происходит, дети страдают в первую очередь.
Пока что курдская региональная администрация пытается поддерживать водоснабжение при помощи специальных автомобильных цистерн. Нередко для этого используются пожарные машины.
Доктор-волонтёр Майкл Уилк из Висбадена рассказывает, что водная блокада постепенно приводит к полному истощению ресурсов в северо-восточной Сирии. Это, естественно, отражается на здоровье гражданских. По словам волонтёра, медперсонал может предоставлять только базовые услуги для жителей этих районов и бороться с коронавирусом нового типа в таких условиях невозможно. Уилк обращает внимание на то, что случаи COVID-19 в северо-восточной Сирии можно идентифицировать только по внешним симптомам: ближайшие лаборатории для анализов находятся в Дамаске. Доктор резюмирует, что сирийские курды, которые долгое время оставались единственной наземной силой, способной эффективно противостоять натиску джихадистов, похоже, снова остались наедине со своими проблемами.
Региональные и глобальные игроки активно манипулируют темой северо-востока Сирии, пытаясь добиться удобной для себя конфигурации сил в этих районах. Однако пока что вопрос о сферах влияния остаётся в подвешенном состоянии. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган отвергал просьбы заключить мирное соглашение с сирийскими курдами, однако теперь готов это сделать.
По словам американского лидера, в результате турецкой военной операции была установлена так называемая зона безопасности, которая вызвала противоречия. Но Трамп уточнил, что администрация северо-восточной Сирии и Турция, наконец, согласились заключить договорённости о прекращении огня. Позже президента США раскритиковали за незнание ситуации. Если северо-восток Сирии и переживает затишье, то только временное.
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