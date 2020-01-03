https://static.news.ru/photo/f9413794-2fc9-11ea-9c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

И.о. премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди заявил, что власти Соединённых Штатов уведомляли Ирак о планировании ракетного удара по иранскому генералу Касему Сулеймани. Однако это сообщение пришло из Вашингтона всего за несколько минут до начала операции.

По его словам, Багдад отвергал удар. Он требует вывести военных США с иракской территории, передаёт Al Arabiya со ссылкой на анонимные источники.

Правительство Ирака отвергло удар, когда о нём его уведомили за несколько минут до нанесения, — подчеркнул политик.

Накануне возглавляемая Соединёнными Штатами Америки антитеррористическая коалиция временно прекратила в Ираке обучение местных силовиков из-за нападений на военные базы Белого дома, заявили представители штаба операции «Непоколебимая решимость». В ведомстве заявили, что атаки привели к гибели представителей служб безопасности республики и гражданина США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия Вашингтона в Совет Безопасности ООН из-за убийства 3 января 2020 года в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани, а также одного из иракских шиитских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.